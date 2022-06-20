التعليم: ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان مادة التربية الدينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:29 مساءً - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التعليم، عن ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان مادة التربية الدينية، من محافظتى الغربية والشرقية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أنه تم عدة وقائع غش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وبدأ قرابة 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة أداء امتحان مادة التربية الدينية داخل 2089 لجنة سير، حيث انطلاق الامتحان فى التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف، واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وصلت فى مواعيدها وتم فتح المظاريف وتوزيع أوراق البابل شيت والأسئلة على الطلاب فى مواعيدها، كما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بارتداء الطلاب كمامات.



وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

