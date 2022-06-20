رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقى المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:28 مساءً - التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال تواجدها باجتماعات بالأمم المتحدة بنيويورك بالسيدة سيما بحوث ، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، هدف اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة .

استعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر حول المرأة والبيئة وتغير المناخ ، وأهم ملامح وإطار عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop 27 ) والمزمع عقده في السادس من نوفمبر للعام الجاري في مدينة شرم الشيخ بمصر، وأهم القضايا التي سيتم تناولها في يوم المرأة خلال انعقاد المؤتمر، مشيرة إلى أن التركيز علي موضوعات المرأة خلال أعمال المؤتمر لن يكون فقط علي يوم المرأة ولكن سيتم ادماج احتياجات المرأة في جميع فعاليات المؤتمر.

وأشارت إلى أن المجلس القومي يعمل بشكل تنسيقي مع كافة الجهات المعنية ، معربة عن ترحيبها بالتعاون بين المجلس وهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال فعاليات المؤتمر . وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة المصرية علي هذا الإطار .

من جانبها أعربت السيدة سيما بحوث عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة علي أهمية التعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة خلال مؤتمر تغير المناخ القادم Cop27 ويوم المرأة خلال فعاليات المؤتمر