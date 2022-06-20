محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالعريش (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الثانوية العامة فى عدد من مدارس مدينة العريش، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ الاجراءات الاحترازية، إلى جانب توفير احتياجات الطلاب باللجان لتيسير أدائهم بالامتحانات.





وشدد شوشة على ضرورة انتظام سير الامتحانات دون شكاوى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب قبيل دخول اللجان، إلى جانب تواجد طبيب وزائرة صحية بالمدارس التى بها لجان للثانوية العامة، وتواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان.

وقال المحافظ، إن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 3176 طالبا وطالبة" 478 بالشعبة الأدبية- 2369 بالشعبة العلمية علوم-329 بالشعبة لعلمية رياضيات" موزعين على 16 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه يبلغ عدد طلاب إدارة العريش التعليمية 1976 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى 7 لجان، بينما بلغ عدد طلاب إدارة بئر العبد التعليمية 717 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى 5 لجان.

وأشار المحافظ إلى أن عدد طلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية يبلغ 260 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى لجنتين، عدد طلاب إدارة رفح التعليمية 164 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى لجنة واحدة، وعدد طلاب إدارتى الحسنة ونخل يبلغ 62 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى لجنة واحدة.

وأكد المحافظ على قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر، فضلا عن تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

وشدد المحافظ على وصول كتيب المفاهيم لجميع الطلبة وسيتم توزيعه قبل بداية الامتحانات المضافة للمجموع يوم الأحد المقبل، بجانب إعداد تعليمات لكيفية استخدام كتيب المفاهيم.

من جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على تشكيل لجنة ثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.‏

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن كل اللجان الإمتحانية فى شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم؛ تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات.