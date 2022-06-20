عاجل- الأمن يتوصل للطلاب المتورطين فى تسريب الامتحان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أنه بالفحص والتنسيق مع مسؤولى وزارة التربية والتعليم، تبين اضطلاع 3 طلاب بمحافظات "الغربية – الشرقية – قنا" ببث الأسئلة المشار إليها باستخدام هواتفهم المحمولة. وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

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