اليوم العالمى للاجئ.. مصر تفخر باستضافتها لأكثر من 6 ملايين شخص

جدة - نرمين السيد - تحتفل مصر والعالم اليوم 20 يونيو باليوم العالمى للاجئ ، ولقد حرصت مصر على مر تاريخها الممتد على أن تكون وطنا ثانيا لكل من اضطرته الظروف لترك وطنه الأم بحثا عن مكان يعيش فيه بأمان، وعن حياة أفضل له ولأسرته.





وقالت وزارة الخارجية فى بيان اليوم على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "وتفخر مصر باستضافتها لأكثر من 6 ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وتكفل لهم حقوقهم وتوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية جنبا إلى جنب مع المواطنين المصريين دون تمييز". وتابعت: "ولطالما نادت مصر وتنادى دوما بضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يضمن توفير حلول أكثر استدامة ويعزز من قدرة الدول والمجتمعات المضيفة على الصمود، انطلاقا من مبدأ المسئولية الدولية المشتركة فى تقاسم الأعباء والمسؤوليات".

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