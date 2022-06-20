وزيرا الهجرة والشباب والرياضة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى اجتماع ثنائى، تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بشأن عدد من الملفات الخاصة بشباب المصريين بالخارج، واستمرار التعاون فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".





وثمنت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة، اليوم الاثنين، التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة الماضية فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك برامج التوعية التى يتم تنفيذها لشباب الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وشباب المصريين الدارسين بالخارج أيضاً.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى تفوق أبناء مصر بالخارج فى المجال الرياضى، وتحقيقهم للعديد من الإنجازات، بما يعد مصدر فخر واعتزاز لمختلف المصريين بالخارج، وفى ضوء الدور المنوط بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج، يتم التواصل بشكل فاعل مع دارسينا بالخارج ومن بينهم المتفوقين رياضيا.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تعظيم سبل التعاون المشترك بين وزارتى الهجرة والشباب والرياضة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات التوعية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب التى ينظمها المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وفى ضوء ذلك سيتم مشاركة الشباب من أعضاء مراكز الشباب فى تلك البرامج، وكذا بحث استضافة البرامج والمشروعات المنفذة ضمن الحملة داخل المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على مستوى العمل الشبابى، والمساهمة فى تطوير عدد من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، متطلعاً لمزيد من التعاون على المستوى الرياضى، والاهتمام بشباب مصر بالخارج من خلال تنفيذ برامج مشتركة، واكتشاف الموهوبين رياضياً منهم وربطهم بالجذور.

وفى هذا السياق، اتفق الوزيران على إعداد بروتوكول تعاون بشأن تعظيم سبل التعاون المشترك بين الوزارتين فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للتوعية بالهجرة غير الشرعية، بما يعود بالنفع على الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية.

وناقش الوزيران مقترح إطلاق برامج لشباب المصريين بالخارج، تحت إشراف وزارتى الشباب والرياضة والهجرة، بما يلبى احتياجات الشباب المصرى بالخارج، على عدد من الأصعدة، وتم الاتفاق على وضع رؤية محددة لهذه البرامج تشمل أهداف ورؤية ومهام هذه البرامج للمضى قدماً فى تنفيذها، بهدف خدمة أبناء مصر بالخارج من الجيل الثانى والجيل الثالث، وكذلك الدارسين المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم الأم.