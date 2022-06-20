شكرى يلتقى وزيرة البيئة والمناخ بدوقية لوكسمبورج الكبرى

جدة - نرمين السيد - التقي وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الاثنين، وزيرة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بدوقية لوكسمبورج الكبرى.





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