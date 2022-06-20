إعلان شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض، عن شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية للعام الدراسى 2022 - 2023.





وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، فى بيان اليوم الإثنين، أن مدة الدراسة بالمعاهد 5 سنوات دراسية، لافته إلى ضرورة أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك، مع ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى فى ذات عام التقدم.

وقالت إن القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الادنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، لافته إلى أنه تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25-30) طالب/طالبة، على أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الاساسى حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حده حرصا على مبدأ التوطين.

وأضاف الدكتورة كوثر محمود، أن من بين الشروط أيضا أن لا يقل السن فى بداية العام الدراسى عن "أربعة عشر عام وستة أشهر"، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، مع عدم النقل من محافظة لأخرى.

وأشارت إلى ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:

الإملاء فى اللغة العربية "سبع درجات من عشر"، اللغة الانجليزية "سبع درجات من عشر"، الحاسب الالى "سبع درجات من عشر"، لافته إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على المتقدمين بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية والذى يشمل؛ "كشف نظر – كشف باطنى – إختبار المخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة".

وقالت الدكتورة كوثر محمود أن المتقدمين للإلتحاق بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض يخضعوا لإختبار كشف الهيئة والذى يتضمن "الاختبار الشخصى وإختبار القدرات"، بالإضافة إلى اختبار النفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية، واختبارات "قوة الملاحظة، اللباقه فى الحديث، سرعة الاستجابة، ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية، حسن المظهر، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن".

وأوضحت أنه فى حال إجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم إتخاذ الاقرارات الاتى؛ إقرار على ولى الامر بأن الطالب الطالبة لا يعتبر مقبول إلا بعد الإنتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، تعهد على الطالب/الطالبة وولى الامر بقبول العمل فى المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحه والسكان، وعدم زواج الطالبه خلال فترة الدراسة.

وتابعت أنه يتم توقيع اقرار بعدم النقل من معهد لأخر أثناء فترة الدراسة حيث يتم النقل خلال فترة الاجازة الصيفية ونجاح الطالب/الطالبة ويشترط النقل لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافته إلى أنه فى حال طلب النقل لجهه أخرى يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة.

وأضافت المشرف العام على التمريض، إنه يتم توقيع إقرار بحضور كورس اللغة الانجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل إستلام أصل الملف.