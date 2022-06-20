مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يحصل على الأيزو 9001

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مركز اللغات والترجمة بالجامعة على شهادة الأيزو الدولية 9001/ 2015 والمختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإدارى، مؤكدا أن الحصول على الأيزو يأتى نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية فى جميع الكليات والمراكز التابعة لها.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمى المرموق الذى يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة ومراكزها فى مصاف الجامعات العالمية.

من جانبها، قالت الدكتورة أمنية الفقى مديرة مركز اللغات والترجمة، إن المركز بعد حصوله على شهادة الأيزو يؤكد تميزه فى تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحة أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة القاهرة فى التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية بهدف توسيع نطاق عمله خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، من المراكز الرائدة التى تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين من الجامعات المصرية فى تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، فى الحصول على تعليم بجودة عالية فى مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل وإمدادهم بالمهارات التى يحتاجونها للنجاح.