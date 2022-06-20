يوم اللاجئ العالمى.. مصر وطن الجميع حينما تغلق البلاد أبوابها

جدة - نرمين السيد - 20 يونيو من كل عام، يحتفل العالم بـ يوم اللاجئ العالمى؛ للتذكير بحقوق اللاجئين التى تأتى على رأس أولويات "حقوق الإنسان"، والتى ضربت مصر فيها نموذجًا يحتذى به، ولن تجد لها منافسا فى تعاملها مع تلك الفئة التى ساوتهم تمامًا بالمواطن، ومنحتهم الأمن والأمان.





لا يوجد فى مصر معسكرات لاجئين

أَجمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تصريح أدلى به خلال افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، رؤية مصر فى التعامل مع اللاجئين، عندما قال: "إننا نتحدث عن رقم كبير جدا ليسوا 5 آلاف أو 10 آلاف يرفض أصدقاؤنا في أوروبا أن يستقبلوهم.. بل نتحدث عن 6 ملايين إنسان موجودين فى مصر ليسوا بمعسكرات لاجئين، فلا يوجد فى مصر معسكرات لاجئين على الإطلاق".

ودائمًا ما يؤكد الرئيس السيسى، على أن مصر ليس بها لاجئين بل أخوة فى الوطن، فى الوقت الذى ترفض فيه دول "تتشدق بالحرية" استقبالهم من الأساس ويتركونهم يموتون كمدا على الحدود، بينما تقوم دول أخرى بطردهم، وتجريدهم من كافة الحقوق التى أقرتها لهم الإنسانية قبل أى شىء.

كيف تعاملت مصر مع اللاجئين؟

وفى وقت سابق رصدت كاميرا دوت الخليج من الشارع، كيف يتعامل المصريون مع اللاجئين؟ وكيف تتعامل الدولة معهم؟ وهو ما يوضحه الفيديو التالى.

وفى هذا الإطار أشادت المؤسسات العالمية المعنية باللاجئين، بجهود مصر فى إدارة الملف، مؤكدين أن اللاجئ يعيش فى "المحروسة" متمتعًا بجميع الحقوق من مأكل ومشرب وتعليم وصحة، ومسكن مناسب.

إشادة عالمية

وأعربت فردريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، على تقديرها الشديد لجهود مصر فى التعامل مع اللاجئين، مؤكده أن ما يرصده الصندوق فى هذا الملف بمصر "يدعو للفخر".

ويمكن القول أن باب مصر سيظل مفتوحا أمام الجميع "عرب وأجانب"، وهى التى خصها الله بالذكر فى كتابه، وكانت دائما ملاذا للخائفين فقال "أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، فمصر وطن الجميع حينما تغلق البلاد أبوابها.