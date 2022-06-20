تفاصيل لقاء شكرى مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى اليوم، الإثنين، مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنر هوير فى لوكسمبورج تعزيز استثمارات البنك فى مصر فى العديد من المجالات، وخصوصا التحول الأخضر.





وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الجانبين ناقشا التعاون فى إطار التحضيرات الجارية لرئاسة واستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.‪ من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية ‫مع‬ رئيس برلمان لوكسمبورج فرناند إتجن، حيث تم مناقشة التعاون البرلماني والثقافى والسياسى والاقتصادى بين مصر ولوكسمبورج، وتعزيز وتيرة الزيارات المتبادلة بين برلمانى البلدين. ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى لوكسمبورج حيث ترأس ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى. واعتمد الجانبان، خلال الاجتماع، وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى ستوجه مسار الشراكة والتعاون بينهما حتى عام 2027.

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