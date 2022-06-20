تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ المنيا يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

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رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد القاضي، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 220 درجة لمدارس الثانوي العام، و180 درجة كحد أدنى لمدارس الثانوي الفني بمحافظة المنيا بمختلف تخصصاتها الثانوي الفني التجاري، والفني الزراعي، والصناعي، والفندقي، والفنى المزدوج بالإدارة.مشيراً أن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف محافظ كفر المنيا ، أن مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة سوف تبدأ في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية بداية من اليوم الثلاثاء القادم 21 يونيو 2022، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.