انت الان تتابع خبر نصائح الأرصاد لطلاب الثانوية العامة مع بدء الامتحانات.. اشربوا مياه كتير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي التابع إلى هيئة الأرصاد الجوية، بتوجيه رسالة إلى جميع المواطنين وكل طلاب الثانوية العامة، خاصة مع بدء امتحاناتهم اليوم في جميع محافظات الجمهورية.

نصائح الأرصاد لطلاب الثانوية العامة مع بدء الامتحانات

وقالت غانم في مداخلة هاتفية لها ببرنامج 8 الصبح الذي يبث على قناة دي إم سي، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن فترة الظهيرة تكون فيها أشعة الشمس قوية، ولذا لابد أن يرتدي المواطن أو الطالب غطاء الرأس حتى لا يصاب بضربة شمس، وأيضاً تناول كميات كبيرة من الماء حتى لا يصاب الأشخاص بالجفاف.

معدلات درجات الحرارة طبيعية اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد أثناء هذه الأيام تشهد حالة الطقس استقرار كبير في الأحوال الجوية، وأوضحت أن درجات الحرارة على معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، وخاصة مع اقتراب بداية فصل الصيف رسمياً.