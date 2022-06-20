انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا وبشكل قاطع – الإعلان عن صرف أقل من 1000 جنيه لهذه الفئات من أصحاب المعاشات قبل العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، توقيت صرف معاشات شهر يوليو 2022 لأكثر من 10 مليون و300 الف القائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت التضامن، أنه سوف بتم البدء في صرف معاشات يوليو بداية من أول الشهر القادم أي قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر المنافذ المختلفة والمنتشرة في جميع المناطق، مشيراة أنه سوف يتم البدء في الصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي يقدر قوامها 2 مليون و400 الف قائم بالصرف ومستفيد.

وأشارت الوزارة أن هذه الشريحة تشمل جميع أصحاب المعاشات الذين يحصلون على اقل من 1000 جنيه شهرياً ويتم صرفها لهم من الخزانة العامة للدولة، مضفية إلي أنه سوف يتم تطبيق كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تدعيات فيروس كورونا المستجد في جميع منافذ لصرف