انت الان تتابع خبر لمدة 10 ساعات – قطع مياة الشرب عن هذه المدينة بالكامل في قنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة قنا أنه تم قطع مياة الشرب اليوم الأنثنين عن مدينة أبو تشت بالكامل

وأوضحت مياة شرب قنا أنه جري قطع المياة لفترة 10ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق ١٩/٦/٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الإثنين الموافق ٢٠/٦/٢٠٢٢، ، مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب لأعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بأبو تشت.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.