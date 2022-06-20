انت الان تتابع خبر موعد بدء الصيف رسمياً.. تحذير الأرصاد من شدة الحرارة اليوم وغداً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع جميع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الإثنين حار كثيراً في النهار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، وأيضاً مائل إلى الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، ولكن ليلاً يكون معتدل بكل مكان.

تحذير الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة

ومن المرجح أن تنشط الرياء في بعض الأحيان مساءاً على بعض المناطق المتفرقة بالمحافظات، وحذر أيضاً خبراء الأرصاد من الشبورة المائية الخفيفة التي تكون في الصباح على العديد من الطرق التي تؤدي من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونصحت كل قائدي السيارات القيادة بهدوء حرصاَ على السلامة.

موعد بدء الصيف رسمياً في مصر

وسوف يبدأ من غداً الثلاثاء 21 يونيو أول أيام الصيف رسمياً، وتوقع خبراء الأرصاد أن تستقر درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، ونصحت بضرورة ارتداء المواطنين الملابس القطنية الفضفاضة وتناول الكثير من المشروبات الباردة والإبتعاد عن أشعة الشمس أثناء ساعات الذروة.

ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة

وأعلنت الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في العديد من الأوقات وينتشر طقس شديد الحرارة طوال اليوم ولكن تشتد أثناء ساعات النهار، وحذرت الأرصاد من ارتفاع الرطوبة في الصيف وهي من الأشياء التي تزيد الشعور بالحرارة في النهار، ودرجات الحرارة هي:

القاهرة والوجه البحرى 33 – 22

السواحل الشمالية 29 – 21

جنوب سيناء 36- 25

شمال الصعيد 35 – 25

جنوب الصعيد 41- 27