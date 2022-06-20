انت الان تتابع خبر عيد الأضحي..هيئة المساحة تعلن موعده وأول أيام شهر ذي الحجة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المهندس طارق جودة؛ رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط؛ إن الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ أجرت حسابات فلكية لأستطلاع أول أيام شهر ذو الحجة وموعد عيد الأضحي المبارك 2022.

وأضاف جودة في اليوم؛ أنه طبقًا للحسابات الفلكية؛ سيكون يوم الخميس 30 يونيو الجاري هو اول أيام ذو الحجة لعام 1443 هجريًا؛ وأن هلال شهر ذو الحجة سيولد فلكيا يوم الأربعاء 29 من شهر ذو القعدة عام 1443هـ ا في تمام الساعة 04 والدقيقة 53 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط؛ أنه بذلك ستكون وقفة عرفات يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل؛ ويكون السبت 9 يوليو المقبل أول أيام عيد الأضحي المبارك.

الجدير بالذكر أن الحسابات الفلكية تمثل عامل مساعد للجان الراصدة للهلال؛ حيث تقوم اللجان المنتشرة في المحافظات السبع بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية والتي تبنى عليها دار الإفتاء المصرية نتيجة إعلان رؤية هلال أول شهر ذو الحجة 1443″.