انت الان تتابع خبر قبل العيد..تعرف على سعر كيلو اللحم البقري في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ع أقتراب عيد الأضحى المبارك؛ يسعى الكثير من الأشخاص إلى شراء اللحوم البقري لتوزيعها على الفقراء؛ أو شراء أضحية حية وذبحها خلال أيام العيد.

ونعرض خلال التقرير التالي سعر كيلو اللحم البقري القائم أو المذبوح في الأسواق المحلية التجارية:

يبلغ سعر كيلو اللحم البقري القائم للذكر في الأسواق نحو 70 جنيهًا ؛ بينما يبلغ سعر اللحم البلدي الأنثى نحو 70 جنيهًا؛ وسجل سعر اللحم الأحمر في محلات الجزارة ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو الواحد.؛ بينما وصل سعر الكيلو اللحم البقري في المنافذ الحكومية إلى 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي

تختلف أسعار الأضاحي حسب سعر الكيلو القائم، حيث وصل سعر الكيلو الشمبري البقري الذكر نحو 73 جنيهًا، والإناث ما بين 68 إلى 70 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو الضأن حسب النوع إلى ما بين 60 و100 جنيه، ووصل متوسط سعر العجل البقري البلدي 35 ألف جنيه، والعجل البقري الفريزيان المنقط أبيض في أسود بسعر 28 ألف جنيه.