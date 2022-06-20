انت الان تتابع خبر أستعلم وأدفع فاتورة التليفون الأرضي وأنت في البيت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن طريق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك بالتزامن مع قرب إعلان الشركة المصرية للاتصالات We عن فاتورة شهر يونيو الجاري.

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات رابط على الموقع الرسمي من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022 اضغط هنا

وتوضح الشركة المصرية للاتصالات أن العميل يمكنه دفع الفاتورة الكترونيًا من خلال اختيار أيقونة الدفع ثم اختيار الطريقة المناسبة سواء ببطاقة الائتمان أو الفيزا.

كما أن هناك طريقة أخرى وهي دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شركات التحصيل والدفع المختلفة مثل ‘أمان، وفوري، ومصاري”