انت الان تتابع خبر شروط حجز أراضى الإسكان بـ10 مدن جديدة.. حضر فلوسك واستلم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض لكم “دوت الخليج” شروط حجز الحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة، إسكان متوسط ” محور الأراضي” – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزاً.

حيث طرحت الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كراسة الشروط الخاصة بطرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بعدد 3677 قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة.

واليكم الشروط كما نشرتها وزارة الاسكان لحجز أراضى بـ10 مدن جديدة

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية وليس شخصا معنويا ( شركة أو مؤسسة ) .

2- أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز .

3-ولا يحق للأسرة ( الزوج – الزوجة – الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها .

4- في حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من ( الزوج – الزوجة ) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوى قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز .

5-ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج – الزوجـة – والأولاد القصر ) بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

6-ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج – الزوجة – والأولاد القصر ) بأي من المدن ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير .

وقال وزير الإسكان، إن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، لافتاً إلى أن شـروط الطـرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـاراً من اليوم .