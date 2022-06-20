موعد مباراة لأهلي وبيرامديز في كأس مصر

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - يستعد فريقي الأهلي وبيراميدز، لخوض لقائهم في دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخه الماضية، والتي تم تأجيله لأكثر من عام، ولكن قرر اتحاد الكرة استئناف نسخة البطولة من جديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد القادم الموافق 26 من يوليو الجاري، ويستضيف ستاد القاهرة هذا اللقاء المرتقب من جانب الجماهير، وذلك نظراً للطابع الحامسي الذي يغلب على أغلب مباريات الفريقين في جميع البطولات.

ويخوض النادي الأهلي، هذا اللقاء في وجود مدير فني مؤقت بقيادة سامي قمصان، وذلك بعدما رحل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق، بعد سوء نتائج الأهلي تحت إدارته، وخسارته لقب دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

ويأمل لمارد الأحمر في تخطي عقبة بيراميدز في هذا الدور من كأس مصر، وبلوغ الدور قبل النهائي حيث يلتقي مع فريق بتروجيت، ومنه إلى النهائي حيث ينتظزه نادي الزمالك الذي تمكن من الوصول لهذا الدور بعدما تخطى فريق مصر المقاصة في دور الثمانية، وفريق أسوان في قبل النهائي.

أما فريق بيراميدز، فلديه دوافع كبيرة في تخطي الأهلي، وضرب موعداً مع بتروجيت في دور نصف النهائي، وذلك رداً لاعتباره أمام الأهلي، الذي كان قد اكتسحه في مباراة الدور الأول في الدوري بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

مباراة الأهلي والزمالك

على الجانب الآخر، التقى أمس الأحد النادي الأهلي، بغريمه التقليدي نادي الزمالك، في قمة الكرة المصرية، وساد التعادل بنتيجة 2/ 2 فيما بينهما، وسجل للأهلي كلاً من محمد شريف، وصلاح محسن، بينما سجل للزمالك كلاً من أشرف بن شرقي، وشيكابالا.

وظل المارد الأحمر في مركزه الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام فريق المصري البورسعدي.

أما نادي الزمالك، فالازال محتلاً لقمة الدوري برصيد 45 نقطة، جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مواجهات أمام كل من الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، وإنبي