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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705607/رئيس-الوزراء-تجربة-مصر-التنموية-خلال-الـ8-سنوات-الماضية-تستحق-أن-تروى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تجارب مصر التنموية خلال الـ 8 سنوات الماضية تستحق أن تُروى لما أفرزته من مشروعات متعددة، وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات، مشيرًا إلى أن مصر وهي تستكمل خططها التنمية تضع خبارتها في القطاعات المختلفة، رهن إشارة الأشقاء في الدول العربية والإفريقية، وكما ساندت مصر أشقائها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، تقف معهم يدا بيد الآن في جهودهم التنموية المختلفة.

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وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بـ "ملتقى بناة مصر"، أن مصر خطت، خلال السنوات الـ 8 الماضية خطوات واسعة في العديد من المجالات بداية، قطاع الإسكان والنتقل والطرق مرورًا بقطاعي النفط والتحول الرقمي، والذي جعهلها تقفز قفزات متسارعة وتحل مشكلات وتزيل تحديات كان الجميع يعتقد أنها ستكون في طي النسيان.

وأوضح أن مصر استطاعت القضاء على العشوائيات الخطرة، لتحول حياة السكان إلى حياة آدمية وآمنة يستحقونها، كما حققت مصر طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل، وتتلاشى هذه الأزمة عاما بعد أخرى، وتنفيذ 15 مدينة جديدة من الجيل الرابع في وقت واحد، ويتم التخطيط لمثلها بهدف استيعاب الزيادة السكنية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلق فرص للاستثمار العقاري والتنموي.

رئيس الوزراء: تجربة مصر التنموية خلال الـ8 سنوات الماضية تستحق أن تروى

وتابع رئيس الوزارء: بالنسبة لملف النقل والطرق، فهو الملف الأبرز في إنجازات هذه الحقبة، والذي أهلنا لنكون جاهزين لاستقبال الاستثارات المختلفة، من المشروع القومي للطرق والقطار الكهربائي والمونوريل وجهود تطوير السكة الحديد، ومترو الأنفقاق، يقف هذا القطاع شاهدا على إنجاز المصريين بأرقام اتسحقت الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتمهيد الطرق نحو ضخ مزيد من الاستثمارات، كما استطاعت الدولة المصرية أن تحول نقص الطاقة الكهربائية إلى فائض تصدره لدول الجوار.