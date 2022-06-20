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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705605/سامح-شكري-يلتقي-رئيس-بنك-الاستثمار-الأوروبي-لزيادة-استثمارته-في-مصر

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، برئيس بنك الاستثمار الأوروبي «فيرنر هوير»؛ لبحث تعزيز استثمارات البنك في مصر في العديد من المجالات وخاصة التحول الأخضر.

دوت الخليج

وزير الخارجية يلتقرئيس بنك الاستثمار الأوروبي

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل التعاون في إطار التحضيرات الجارية لرئاسة واستضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ‎COP27.

سامح شكري يلتقي رئيس برلمان لوكسمبورج

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية التقى أيضًا رئيس برلمان لكسمبورج «فرناند إتجن»، وذلك لدفع التعاون البرلماني والثقافي والسياسي والاقتصادي بين مصر ولوكسمبورج، وتعزيز وتيرة الزيارات المتبادلة بين برلمانيّ البلدين.

شكري يلتقي نظيره وزير خارجية لوكسمبرج

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين ٢٠ يونيو الجاري، وزير خارجية لوكسمبورج "جان أسلبورن"، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولوكسمبورج، حيث أكد على أهمية تفعيل آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين لمراجعة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وتنسيق مواقف البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

أضاف السفير حافظ، أن الوزير شكري أكد أيضاً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات اللوكسمبورجية في ظل الفرص الواعدة بالسوق المصري.

وأبرز الوزير شكري أهمية التعاون في مجال الطاقة في ظل رؤية مصر للتحول كمركز إقليمي للطاقة، فضلاً عن الخطط الحكومية الطموحة في مجال التحول الأخضر، مع عرض الجهود التي تقوم بها مصر للتحضير للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ونظيره اللوكسمبورجي تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا في ختام اللقاء على أهمية الإبقاء على وتيرة التشاور والتنسيق ودفع العلاقات الثنائية قدماً إلى آفاق أرحب.