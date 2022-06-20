انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة أمام مانشستر سيتي ودياً حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705604/موعد-مباراة-برشلونة-أمام-مانشستر-سيتي-وديا

يلتقي فريقي برشلونة أمام مانشستر سيتي، في أول مباراة بين تشافي هيرنانديز وبيب جوارديولا من مقاعد البدلاء، في مباراة للتضامن مع خوان كارلوس أونزوي، لاعب برشلونة السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد مانشسترسيتي يوم 24 - 8 - 2022 المُقبل على ملعب كامب نو.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

الجدير بالذكر ان حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، في الموسم الماضي بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.