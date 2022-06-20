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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705603/بعد-موافقة-الشيوخ-اعرف-مستهدفات-خطة-التنمية-22-23-في-قطاع-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

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و حدد تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 عدة توصيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مستهدفات خطة عام ۲۰۲۳/٢٢ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مـن المتوقع أن يـزداد إنتاج القطاع بنسبة تناهز ٢٠% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة. وكذلك بالنسبة للناتج، من المستهدف زيادته بنسبة تقارب ٢١% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنسب مساهمة ٢٫٩% و3% على الترتيب من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المستهدف أن توجه خطة عام 22/2023 استثمارات قدرها 76.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل ٥٨.٢ مليار جنيه استثمارات متوقعة بنهاية العام السابق 21/2022، بمعدل نمو 15%، مع ملاحظة أن نسبة استثمارات القطاع لإجمالي استثمارات الخطة في حدود 5%.

وبالنسبة لهيكل استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب جهات الإسناد، ومنه يتبين استئثار الاستثمارات العامة بنحو 57.4% من الإجمالي، مقابل ٤٢.٦% للقطاع الخاص، وكذلك استحواذ استثمارات الجهاز الحكومي بنحو 59,٢% من الاستثمارات العامة.

توصيات في مجال الثقافة والإعلام

كما حدد تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 عدة توصيات في مجال الثقافة والإعلام.

بالنسبة لقطاع الثقافة:

1- زيادة وتيرة المسرح المتنقل في القرى والمحافظات النائية.

2-دراسة ميكنة المكتبات التى يتم تدشينها في القرى المدرجة في مراحل حياة كريمة المختلفة بحيث تكون متصلة بالمكتبات الرقمية المختلفة.

3- تفعيل بيوت وقصور الثقافة في المحافظات الحدودية والصعيد وخصوصا شمال سيناء وإدراجها ضمن خطة تنمية سيناء.

بالنسبة لقطاع الإعلام:

قد أغفلت الخطة دور الإعلام، فيجب مراعاة وجود استراتيجية واضحة للإعلام في الخطة لما له من دور سياسي واقتصادي واجتماعي في التنمية المستدامة 2030.

بالنسبة لقطاع السياحة والآثار:

1-التعجيل بالانتهاء من البنية التحتية الخاصة بسياحة اليخوت وتأهيل الموانئ السياحية من حيث البنية التكنولوجية واستيعاب سياحة ذوي الإعاقة ووضع سياحة اليخوت ضمن برامج الترويج السياحي في مصر.

2-استكمال تجهيزات مسار العائلة المقدسة بالاضافة إلى ضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدس ووضع خطة لتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الاديان بسانت كاترين.

3-التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول.

4-العمل على تنشيط الاستثمار الخاص واختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص وحل المشكلات والمعوقات التى تواجة المستثمرين السياحيين كخطوة نحو تعزيز الثقة بهدف جذب المستثمرين الاجانب والربط بين التعاقدات الاستثمارية الصناعية الكبرى مع الشركات الأجنبية والتسويق السياحي.

5-مراجعة تواريخ انتهاء القرارات الخاصة بإرجاء سير المديونيات والحجز الإداري على المشروعات الفندقية والمنشآت السياحية والفندقية لمدة عامين اضافيين ديسمبر ٢٠٢٤ بدلاً من ديسمبر٢٠٢١و ذلك تماشيا مع تقرير التنمية الاقتصادية بأن التعافي لن يكون قبل نهاية ٢٠٢٤.

6-إضافة محور السياحة الفنية وذلك من خلال تقديم تسهيلات وعروض لشركات الانتاج الفني العالمية لتصوير افلامها فى مصر بإجراءات ميسرة لدخول المعدات وتأشيرات اطقم التصوير والفنيين وعدم فرض تضييقات جمركية على معدات التصوير.

7-استهداف اسواق سياحية جديدة لتعويض التأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية والعمل على زيادة الأفواج السياحية من الأسواق المنتظمة في السياحة الى مصر مثل الصين واليابان والهند.