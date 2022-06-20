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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705599/ملفات-شائكة-تأجيل-أمم-إفريقيا-بكوت-ديفوار-وحسم-موقف-غينيا-من-استضافة-نسخة-2025--تفاصيل

فتح أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي، العديد من المفات الإفريقية الشائكة، والتي لم يتم بت الأمر فيها بشكل رسمي، ومن بين هذه الملفات، هو سحب الاتحاد الإفريقي ملف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزية الملاعب فيها.

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وأكد شوبير في برنامجه الصباحي المذاع عبر راديو أون سبورت، على أن هناك اتجاه قوي من الاتحاد الإفريقي لسحب ملف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لعام 2025 بسبب عدم جاهزية الملاعب فيها، كما أشار إلى أن هناك نية من جانب مصر لتقديم طلب لاستضافة البطولة، ولكن الاتجاه الأقوى سيكون لصالح المغرب أو الجزائر.

أما فيما يتعلق ببطولة الأمم الإفريقية المقبلة والتي ستُقام في المغرب، فهناك نية من جانب الاتحاد الإفريقي، بتأجيل البطولة التي كان مقرر لها أن تُقام في يونيو من عام 2023، وسيتم تأجيلها لتُقام في يناير 2024، وذلك بسبب موسم الأمطاروالذي يتسبب هطوله في وفاة العديد من الأشخاص.

وعن نظام بطولة دوري أبطال إفريقيا، فقال شوبير أن هانك اجتماع في نهاية يونيو الجاري، للمكتب التنفيذي للكاف، وسيتم الإعلان فيه عن عودة نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا لنظامه القديم، وهو إقامته من مباراتين ذهاب وعودة، وإلغاء النظام المعمول به آخر نسختين وهو فكرة إقامته من مباراة واحدة على ملعب محايد.

وأتم حديثه عن قوة سلطة المغرب، والتي نظمت العديد من البطولات والأحداث الرياضية، وآخرها هو إسناد تنظيم توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا للمغرب، الأمر الذي أكد فيه شويبر أن مصر كانت قد طالبت بتنظيم 3 نسخ متتالية من حفل توزيع الكاف ولكن هذا الاتفاق لم يتم العمل به من جانب الكاف الذي أعطى الضوء للمغرب لإقامة الحفل في يوليو الجاري.