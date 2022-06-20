وكيلة المشروعات الصغيرة تفتح ملف مشكلة تلوث مصرف«كتشنر» بكفرالشيخ وتحمل الحكومة مسؤولية انتشار الأمراض

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705598/وكيلة-المشروعات-الصغيرة-تفتح-ملف-مشكلة-تلوث-مصرفكتشنر بكفرالشيخ-وتحمل-الحكومة-مسؤولية-انتشار-الأمراض

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بسؤال الى وزير الموارد المائية والرى، وذلك بشأن مشكلة تلوث مصرف “كتشنر” بكفر الشيخ، واوضحت أن مشكلات مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ لاسيما فوة ومطوبس ودسوق مسلسل لا ينتهي، فلا يوجد أي تنسيق بين الوزارات لوضع إستراتيجية حل لمشكلة مصرف كوتشنر بمحافظة كفر الشيخ.

دوت الخليج

وكيلة المشروعات الصغيرة تفتح ملف مشكلة تلوث مصرف«كتشنر» بكفرالشيخ

كما يشكو الأهالي مرير الشكوي من ان الوباء البيئي والأمراض قد ضربتهم في مقتل علي مرأي ومسمع من السادة المسئولين عن شركة المياه، مؤكدين علي أن المسئولين لا يفعلون شيئاً إلا تنقية هذه الشوائب والمخلفات باستخدام مواد لا تؤدى الى النتائج الرجوة بشان التنقية,

واكملت ابو السعد، أن الرئيس أكد خلال كلمة له أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بعدد من المحافظات، قال حرفيا أن الدولة وجهت جهودها لإنشاء هذه المحطات ليس من باب الترف، ولكن لحل مسألة محتملة: "مش هتكلم أكتر من كدا". وتابع الرئيس: "مش ممكن هنسمح إن يكون فيه مشكلة مياه في مصر، كدولة وحكومة وقيادة"، موضحًا، أن الدولة لا تسعى للحفاظ على حصتها فقط من المياه، ولكن لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه..... الا انه والى الان الحكومة لم تنفذ توجهات الرئيس.

واضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن حوالي 3 ملايين ونصف المليون نسمة بمدن وقرى كفر الشيخ معاناة يومية بسبب تلوث مصرف «كوتشنر» .... وانها كانت قد تقدمت عام 2019 بطلب احاطة بشأن تلوث مصرف كوتشنر، وتقدمت ببان عاجل اخر عام 2019، وتقدمت باقتراح برغبة عام 2020، وتقدمت ايضا ببيان عاجل اخر فى مارس 2020، الا ان الحكومة لم تتحرك الى الان.

وتحدثت بجلسة 10 يناير2021 بالجلسة العامة وفى حضور د/ محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، بشان الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتفادى السدة الشتوية هذا العام ومشكلات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وهذا مثبت بالمضابط، مطالبة الحكومة بالرد على الاسئلة الاتية:

ماذا تم بشأن مشروع تطوير مصرف كتشنر والى اية مدى تم تنفيذه، وا هي المراحلة المتبقية منه ومتى تاريخ الانتهاء منه. ما هي الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحل أزمة مصرف كتشنر ومشكلات الصرف الصحي بكفر الشيخ.