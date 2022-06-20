انت الان تتابع تفاصيل خبر انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة الموازنة العامة لعام 2022-2023 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705589/انطلاق-الجلسة-العامة-للبرلمان-لاستكمال-مناقشة-الموازنة-العامة-لعام-2022-2023

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

دوت الخليج

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس مساء أمس، بعدما ناقش الأعضاء مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

انتقادات بشأن سياسة التوسع في الاقتراض

و شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، عدة انتقادات بشأن سياسة التوسع في الاقتراض التي تنتهجها الحكومة، وأن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نص تريليون و معدلات غير مسبوقة للاستدانة؛ الأمر الذي يجعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعدادالموازانة العامة للدولة للعام المالى الجديدة 22/ 23 فى ظروف استثتائية بجانب الحالة الخارجية التى يمر بها والتى أثرت علينا ، بجانب إرتفاع أسعار السلع التى نستوردها وتكلفة النقل والتمويل مضروب ب2 ، حيث وصل سعر طن القمح ب500 دولار فى الطن .

كما أكد معيط، على أن زيت الطعام تم ارتفاع سعره وزيادة تكلفته مع الضرب فى 2 ، بالإضافة الى حالة التضخم المنتشرة فى العالم ، مشيرا إلى أن الارتفاع الشديد قد يؤثر علينا ومع ذلك كنا حذرين ونحن نعد الموازانة العامة للدولة وتوقعنا زيادة فى الانفاق.

وأوضح أن تغيير سعر الصرف بالنسبة للدولار والجنيه وارتفاع أسعار الفائدة بتحريك 300 نقطة من البنك المركزى قد يؤثرنا علينا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل تحت ضغط خارجي وتتعامل معه وفقا للتزامات ، مشيرا الى أن الدولة تدعم الموانة العامة للدولة ب 350 مليار جنيه كدعم.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بإقامة العديد من المشروعات القومية لخلق فرص عمل للمواطنين وتوفير وظائف اكثر ومشروعات اكثر لتحسين حياة الناس ولن نغفل شبكة الحماية الاجتماعية.وعرض الوزير العديد من المشاكل وبخاصة مشكلة المياه قائلا :" تبطين الترع لتحسين استخداد المياه، بالاضافة الى توصيل الغاز الطبيعي للبيوت للقضاء على ازمة انابيب الغاز وعدم الاستراد من الخارج ، وذلك لتحسين المعيشة" .