أسرة تحرير "دوت الخليج" تهنئ الزميل مصطفى الشربينى بمناسبة المولود الجديد

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705596/أسرة-تحرير-تحيا-مصر-تهنئ-الزميل-مصطفى-الشربينى-بمناسبة-المولود-الجديد

تتقدم أسرة تحرير موقع دوت الخليج، بخالص التهنئة للزميل الصحفى، مصطفى الشربينى بمناسبة المولود الجديد "محمود"، : «بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد، صلى الله عليه وسلم».

وأعربت أسرة موقع "دوت الخليج"، برئاسة الكاتب الصحفى عمرو الديب، عن سعادتها بتلك المناسبة السعيدة، متمنين لأسرة الزميل مصطفى الشربينى بدوام السعادة والمحبة. الزميل مصطفى الشربينى، من الصحفيين البرلمانيين المميزين بشهادة الجميع، والذى يشكل عنصرًا أساسيًا فى موقع "دوت الخليج" الإلكترونى، إذ يعد من أنشط المحررين البرلمانيين.

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