"لايستهدف أي دولة"..الصين تجري اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /705592/لايستهدف-أي-دولةالصين-تجري-اختبارا-لمنظومة-صواريخ-اعتراضية

أعلنت وزارة الدفاع الصينية يوم الأحد، بأن الجيش الصيني قام بإجراء اختبار لمنظومة صواريخ اعتراضية تطلق من منصات على الأرض موضحا أنها "حققت الهدف المطلوب"

دوت الخليج

دفاعي ولا يستهدف أي دولة

وأشارت الوزارة الصينية فى البيان بأن:" هذا الأختبار دفاعي ولا يستهدف أي دولة" بحسب وكالة رويترز

ويشار إلى أن الصين تكثف من الأبحاث فى جميع انواع الصواريخ بدءا من تلك التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية فى الفضاء إلى الصواريخ الباليستية المتطورة ذات الرؤوس النووية ويأتي ذلك تحت اشراف الرئيس الصيني شي جينبينغ

ليست المرة الأولى

وكانت الصين قد أختبرت من قبل صواريخ اعتراضية وكان ذلك فى عام 2018 وفي فبراير 2021

وفى سياق متصل ذكر وسائل اعلام صينية بأن الصين دأبت على إجراء اختبارات لأنظمة الصواريخ الأعتراضية منذ عام 2010 .

ويذكر أن الصين كانت قد أعربت لحليفاتها روسيا بشكل متكررعن قلقها بنشر الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد" فى "كوريا الجنوبية"

وذكرت الصين أن الرادار القوي لهذه المنظومة يمكن ان يخترق أراضيها.

تدريبات صينية روسية لمواجهة التهديدات الأمريكية

وفي مقابل التهديدات الأميركية للصين قامت كل من الصين وروسيا بإجراء تدريبات محاكاة للتصدي لتلك الصواريخ.

ويذكر ان الصين لم تفقدم تفاصيل عن برامجها الصاروخية بإستثناء بيانات مختصرة من قبل وزارة الدفاع الصينية أو وسائل الإعلام الحكومية. ويشار إلى انه فى عام 2016 أكدت وزارة الدفاع الصينية أنها تمضي قدما فى اختبارات أنظمة الدفاع الصاروخي، وتوضح الحكومة الصينية أن مثل هذه التكنولوجيا ضرورية للدفاع والأمن الوطنى.