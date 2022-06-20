انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 6 اشخاص في حادث مروع بـ”القليوبية” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية بسبب السرعة الزائد من السائق .

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة القليوبية الدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي لمستشفى قليوب ومستشفي قليوب العام والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.