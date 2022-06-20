انت الان تتابع خبر عاجل – تسريب امتحان التربية الدينية لـ”الثانوية العامة” على التليجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فوجئ طلاب الثانوية العامة في أول أيام امتحانها نهاية العام، بتداول امتحان مادة التربية الدينية علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد بدء اللجنة بخمس دقائق فقط .

ونشرت أسئلة امتحان امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة داخل محافظة القاهرة وعدد أخر من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت ورقة الأسئلة المتداولة بكود الامتحان وأيضا العام الدراسى 2021،2022، الدور الأول.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وسوف يتم الاعلان عن نتائج التحقيق العاجل الذي يجري حالياً للإعلان عن هوية المتسبب في تسريب عدد من الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي