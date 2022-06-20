انت الان تتابع خبر وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة في أول يوم امتحان: لن يخرج عن المنهج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بالتأكيد على أنه يتمني التوفيق والنجاح لكل طلاب الثانوية العامة في الامتحانات التي بدأت من اليوم في كل المحافظات، ويستعد لها جميع الطلاب منذ فترة طويلة.

وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة في أول يوم امتحان

وتحدث وزير التربية والتعليم قائلاً “أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 لن تخرج عن المقرر المدروس وكلها ستقيس نواتج التعلم “ومافيش حاجة هتيجي من برة المنهج، لا تغيير في طريقة أداء امتحانات الثانوية العامة 2022 عن العام الماضي مؤكدا أنها “نفس نظام الأسئلة بالبابل شيت”

امتحانات الثانوية العامة موحدة بجميع المحافظات

وأعلن شوقي أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 موحدة بجميع المحافظات، وقال “ترتيب أسئلة الامتحان في الثانوية العامة 2022 مختلف لمواجهة الغش الجماعي.. لكن مضمون الأسئلة موحد على مستوى الجمهورية”، وانطلقت الامتحانات بدءاً من اليوم الاثنين 20 يونيو 2022ن وهذا داخل كل اللجان الامتحانية التي توجد بجميع المحافظات.