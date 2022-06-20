انت الان تتابع خبر عاجل – الاسكان تحدد شروط الحجز في أراضى بـ 10 مدن جديدة – جهز فلوسك واحجز بسرعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في الحجز في مشروع الأراضي السكنية في 10 من جديدة في بمحافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الاسكان أن الشروط تتمثل في أن يكون المتقدم مصرياً وألا يقل عمره 21 عاما فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة ” الزوج – الزوجة – الأولاد القصر” التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

وأضافت الوزارة، أنه قطع الأراضى المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الارض، كما أنه يجب علي المتقدم سداد مبلغ جدية حجز وقدره ٢٥٠٠٠ جم في بنك التعمير والاسكان- فرع المهندسين.

أشارن الوزارة ، أن عدد هذه الأرضي يقدر بحوالي 3677 قطعة أرض وهي متواجدة في محافظات المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – أسيوط الجديدة – بنى سويف الجديدة، وهي مقسمة إلي إسكان متوسط ” محور الأراضي” و إسكان متميز وإسكان أكثر تميزاً.