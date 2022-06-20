رئيس الوزراء: تنفذ شركاتنا الكبرى مشروعات متعددة في دولنا الأفريقية والعربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:22 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر لديها الكثير من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة التي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة، ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة في الدول الافريقية والعربية يأتي من بينها مشروع سيد الرئيس جوليوس نيريرى في تنزانيا، وهو المشروع الذى يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلم الأشقاء في تنزانيا في التنمية .

وأضاف رئيس الوزراء خلال ملتقى بناة مصر،: كما تنفذ شركاتنا الكبرى ومن بنيبها شركات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص مشروعات متعددة في دولنا الأفريقية والعربية، ومن هنا تأتى أهمية هذا الملتقى الذى يضم نخبة من كبار المسئولين والخبراء ليلقى الضوء على ما تحتاجه دولنا الأفارقة والعربية من مشروعات وما تملكه شركاتنا من إمكانيات وقدرات يمكننا من مشاركتها في تحقيق طموحات شعوبنا في التنمية والرخاء .

وتابع مصطفى مدبولى: أتمنى لكم مناقشات مفيدة واتفاقيات مثمرة على مشروعات خدمية وتنموية في بلادنا وأخرى .