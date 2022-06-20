«الصحة» تطلق 50 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية خلال 10 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 20 إلى 30 يونيو، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمناطق الهمامية مركز البداري محافظة أسيوط، وزمزم مركز شبراخيت محافظة البحيرة، وبني روح مركز ملوي محافظة المنيا، ومركز طبي عزبة النصر بالبساتين محافظة القاهرة، وأم الرزق مركز شربين محافظة الدقهلية، وأبو غليلة مركز براني محافظة مطروح، والمعهد الديني بتل حطب مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق3 قوافل طبية يومي 21 و22 من شهر يونيو، بمناطق الأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، ودهشور حي البدرشين محافظة الجيزة، ووادي الاسباعية العليا ووادي سعال مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء.

وقال إنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى يومي 22 و23 يونيو، بمناطق الكوم الأحمر مركز البداري محافظة أسيوط، ومشروع غرب طهطا مركز جهينة محافظة سوهاج، وطوخ الخيل مركز المنيا محافظة المنيا، ومركز طب الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وعزبة 8 مركز كفر سعد محافظة دمياط، وعزبة الشنطور مركز سمسطا محافظة بني سويف، ووحدة التضامن الاجتماعي بقريه يوسف السباعي حي فيصل محافظة السويس، وشركة الاتحاد مركز الدلنجات محافظة البحيرة، وسمهود مركز أبو تشت محافظة قنا، والحلازين محافظة مطروح، وكلح القارة مركز إدفو غرب محافظة أسوان.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 23 و24 يونيو، بمناطق المنجاة الصغرى مركز الحسينية محافظة الشرقية، وعدن مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والمركز الحضري مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي وردان حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، وميت يزيد مركز السنطة محافظة الغربية، وذلك يومي 24 و25 من الشهر نفسه.

وأردف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 25 و26 يونيو، بمناطق الشباسية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وناصر - الثورة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وقصر الباسل مركز اطسا محافظة الفيوم، والحمدات شرق مركز إسنا محافظة الأقصر، وبتمدة مركز بنها محافظة القليوبية، وبقسا مركز قويسنا محافظة المنوفية، ونزة الحاجر مركز جهينة محافظة سوهاج،‏ كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي قورتة ثاني مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وقرداحي مركز المنتزة محافظة الإسكندرية، وذلك في يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 27 و28 يونيو، في مناطق عزبة الكوع مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، والوفائية مركز الدلنجات محافظة البحيرة، والمنيرة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، و55 أبو ماضي مركز بلقاس محافظة محافظة الدقهلية، وسلمنت مركز بلبيس محافظة الشرقية، وهور مركز ملوي محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق نزلة السمان حي الهرم محافظة الجيزة، والإشراف الشرقية محافظة قنا، والاحايوة شرقي مركز اخميم محافظة سوهاج، وذلك في يومي28 و29 من الشهر نفسه.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 29 و30 يونيو، في مناطق أبو سعادة الصغرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، والمطاعية مركز البياضية محافظة الأقصر، وسلامة حجازي مركز الحمام محافظة مطروح، والفوزة مركز ادفو شرق محافظة أسوان، وكفر داور مركز السادات محافظة المنوفية، ودخميس مركز المحلة أول محافظة الغربية.