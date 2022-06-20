صحف الأردن تبرز القمة المصرية الأردنية البحرينية فى شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أبرزت الصحف الأردنية، الصادرة اليوم الإثنين، القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مدينة (شرم الشيخ) أمس.

وذكرت صحيفة (الدستور) تحت عنوان "قمة أردنية مصرية بحرينية في شرم الشيخ" أن القادة أكدوا خلال القمة ضرورة توسيع التعاون بين الأردن ومصر والبحرين في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعوبهم، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأعربوا عن اعتزازهم بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع البلدان الثلاثة، مؤكدين حرصهم على إدامة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، كتبت صحيفة (الغد) تحت عنوان "قمة شرم الشيخ: مواجهة تحديات الغذاء والأسعار" أن القادة شددوا على أهمية تكثيف العمل من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكلفة الطاقة، الناجمة عن التطورات الدولية.. مضيفة أن القادة رحبوا بالقمة المرتقبة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في شهر يوليو، بين قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

أما صحيفة (الرأي)، نشرت تحت عنوان "الملك يعقد لقاء ثلاثيا مع الرئيس المصري والعاهل البحريني في شرم الشيخ" أن القمة تطرقت إلى آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وأضافت أن القمة، التي تأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور الدائم، تناولت الأزمات التي تمر بها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي