انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشئون الطلاب محمد عبد العظيم عطية، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى للصف الثالث الثانوى الأزهرى بدون شكوى، حيث يؤدى الامتحانات اليوم طلاب القسم العلمى فى مادة الجبر والهندسة الفراغية لمدة ساعتين.





وقال مدير عام المنطقة، فى بيان اليوم الإثنين، إن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من: العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، حيث يبلغ إجمالى عدد الطلاب 659 طالبا وطالبة (461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى)، لافتا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة.

وأشار عطية إلى أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة قبل وبعد كل امتحان، كما تم توفير أجهزة فحص وتطهير ووضعها أمام اللجان، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، ويتم تجهيز وإعداد مقار اللجان وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كافة احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمى ويوم آخر لطلاب القسم الأدبى، منوها إلى بدء الامتحانات اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 يونيو الجارى وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 7 يوليو المقبل.