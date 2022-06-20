حياة كريمة.. توعية 437 ألف مواطن من خلال صندوق علاج الإدمان بالغربية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، الحرص على تقديم كامل الدعم إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتوفير جميع احتياجاته لتقديم كافة الخدمات العلاجية المجانية، والتى تتم فى سرية تامة، مشيداً بحملات طرق الأبواب التى استهدفت توعية 437 ألف مواطن من خلال 178 حملة، إلى جانب تنفيذ 116 حملة استهدفت الورش والمصانع وغيرها بلغ خلالها عدد المستفيدين 80 ألف مواطن وتحويل 450 مريضا للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023.





وأشاد محافظ الغربية - فى بيان اليوم الإثنين - بالفعاليات التى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى تنفيذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" داخل 54 قرية بمركز ومدينة زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، مؤكداً أهمية الدور المهم للمبادرة فى حماية ووقاية الشباب من الوقوع فى الإدمان وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تعاطى المخدرات من كونها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات المغلوطة لدى البعض. كما تابع المحافظ تنفيذ 110 ندوات بالوحدات المحلية والإدارات الفرعية لـ 54 ألف مواطن و99 لقاء أسريا استهدف 35 ألف مستفيد من الأطفال والسيدات إلى جانب 91 برنامجا شبابيا بمراكز الشباب، بإجمالى عدد مستفيدين 23 ألف شاب وطليع، كما تابع تنفيذ برامج نوعية مثل الدورات التدريبية للمقبلات على الزواج على مدى يومين استهدف أكثر من 200 فتاة وسيدة من الفتيات المقبلات على الزواج. وفى ذات السياق، وجه محافظ الغربية بتكثيف اللقاءات التوعوية للعاملين فى الجهاز الإدارى، حيث تابع تنفيذ 57 لقاء تحت شعار "القرار قرارك" استهدف 29 ألف موظف من التابعين للجهاز الإدارى للدولة بقرى مركز زفتى، وذلك لتوعيتهم بالقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بالكشف عن الموظفين متعاطى المخدرات وفصل من يثبت عليه التعاطى، وذلك بهدف رفع الوعى لدى المواطنين والشباب بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات، وكذلك التعريف بطرق العلاج المجانى وفى سرية تامة.

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