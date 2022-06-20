محافظ قنا يطمئن على سير الامتحانات بلجان الثانوية العامة (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الإثنين، سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها.





وتفقد محافظ قنا سير الامتحانات بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات والتى تضم 21 لجنة فرعية بإجمالى 328 طالبة، ولجنة مدرسة السيدة زينب الثانويه بنات والتى تضم 32 لجنة بإجمالى 506 طالبات، ولجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين والتى تضم 41 لجنة فرعية بإجمالى 643 طالبا، مشيرا إلى أن الطلبة والطالبات يؤدوا اليوم امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

كما اطمئن الداودى على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.



وأكد محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتى العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أى مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلا عن التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 16 ألف و504 طلاب وطالبات، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 40 استراحة لإقامة المعلمين المكلفين بمراقبة أعمال الامتحانات.