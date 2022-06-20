القمة العربية الثلاثية فى شرم الشيخ تتصدر عناوين صحف الأردن

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الأردنية، الصادرة اليوم، الإثنين، القمة الثلاثية التى عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثانى‭ ‬بن‭ ‬الحسين والعاهل البحرينى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة، فى‭ ‬مدينة شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬أمس.





وذكرت صحيفة "الدستور" تحت عنوان "قمة أردنية مصرية بحرينية فى شرم الشيخ" أن القادة أكدوا خلال القمة ضرورة توسيع التعاون بين الأردن ومصر والبحرين فى مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعوبهم، ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأعربوا عن اعتزازهم بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع البلدان الثلاثة، مؤكدين حرصهم على إدامة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، كتبت صحيفة "الغد" تحت عنوان "قمة شرم الشيخ: مواجهة تحديات الغذاء والأسعار" أن القادة شددوا على أهمية تكثيف العمل من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائى وارتفاع الأسعار وتكلفة الطاقة، الناجمة عن التطورات الدولية، مضيفة أن القادة رحبوا بالقمة المرتقبة التى تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة فى شهر يوليو، بين قادة الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

أما صحيفة "الرأى"، نشرت تحت عنوان "الملك يعقد لقاء ثلاثيا مع الرئيس المصرى والعاهل البحرينى فى شرم الشيخ" أن القمة تطرقت إلى آخر التطورات الإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين فى مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة فى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وأضافت أن القمة، التى تأتى فى إطار تنسيق المواقف والتشاور الدائم، تناولت الأزمات التى تمر بها المنطقة ومساعى التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولى.