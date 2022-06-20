تأكيد الرئيس السيسى تطلع مصر لتعزيز التعاون العربى يتصدر عناوين صحف الكويت

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال القمة المصرية الأردنية البحرينية بشرم الشيخ وتأكيده خلالها تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين والأردن؛ بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم.





ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "قمة مصرية - بحرينية - أردنية.. والسيسى: تعزيز التعاون لمصلحة الشعوب" سلطت الصحيفة الضوء على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بينها والبحرين والأردن؛ بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم، ويعزز من جهود العمل العربى المشترك، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

وفى صحيفة السياسة الكويتية وتحت عنوان: "السيسى وحمد بن عيسى وعبدالله الثانى أكدوا فى شرم الشيخ أهمية التنسيق لتطوير العمل العربى المشترك" أفادت الصحيفة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وملك البحرين حمد بن عيسى، رحبوا بالمشاركة فى قمة الرياض المقبلة التى دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، والتى تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة، مشددين فى قمة طارئة فى شرم الشيخ أمس، على أهمية التنسيق لتطوير العمل العربى المشترك.

وفى صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان "قمة مصرية - أردنية - بحرينية فى شرم الشيخ.. أكدت تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث.. وإعادة التوازن للمنطقة" قالت الصحيفة إن القمة الثلاثية التى عقدت أمس بمدينة شرم الشيخ تناولت العلاقات الاستراتيجية ومسارات التعاون الثنائى بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل فى مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأضافت الصحيفة أن الملكين حمد بن عيسى وعبدالله الثانى بن الحسين أشادا خلال القمة بالروابط الوثيقة التى تجمع بين البلدان الثلاثة مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة فى علاقات التعاون بينهم وأن هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك فى ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليميا ودوليا.

وفى صحيفة الجريدة وتحت عنوان "ترحيب مصرى - أردنى - بحرينى بـ "قمة جدة" ومؤشرات إلى خطة متكاملة لبايدن" قالت الصحيفة أنه فى إطار حراك عربى تحضيرى لزيارة الرئيس الأمريكى إلى المنطقة أجرى زعماء مصر والأردن والبحرين مشاورات فى شرم الشيخ.

وفى صحيفة القبس الكويتية وتحت عنوان "قمة مصرية - بحرينية - أردنية فى شرم الشيخ" نوهت الصحيفة إلى أن القادة الثلاثة أكدوا على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.