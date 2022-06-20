صحف البحرين تبرز القمة المصرية البحرينية الأردنية فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف البحرينية، الصادرة اليوم الإثنين، القمة الثلاثية التى عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، فى مدينة (شرم الشيخ) أمس.





وكتبت صحيفة (أخبار الخليج) تحت عنوان "قمة بحرينية أردنية مصرية فى شرم الشيخ"، أن القمة بحثت أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائى البناء والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التى تواجه المنطقة.

وذكرت صحيفة (الوطن) تحت عنوان "تنسيق بحرينى أردنى مصرى لحماية الأمن العربى" أن القادة أكدوا خلال القمة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وتحت عنوان "ترحيب بحرينى مصرى أردنى بالاجتماع الدولى المرتقب فى السعودية"، نشرت صحيفة (البلاد) أن القادة رحبوا بالقمة المرتقبة التى ستستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكى جو بايدن.

أما صحيفة (الأيام)، فذكرت تحت عنوان "تعزيز الأمن القومى العربى ودعم الحرب على الإرهاب" أن القادة أكدوا فى ختام القمة أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال كافة المسائل والمستجدات الراهنة، بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومى العربى ويخدم مسيرة العمل العربى المشترك والمصالح العربية وشعوب المنطقة، كما جرى التأكيد على دعم كافة الجهود الرامية فى الحرب على الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار.