امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الغربية يتفقد لجنة مستشفى 57357

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، أداء طلاب الثانوية العامة لامتحانات مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك خلال جولة شملت مدارس (أم المؤمنين الثانوية بنات، معهد النور والأمل للمكفوفين، بغرب طنطا كما تفقد أيضا مدرسة اللواء محمد نجيب الثانوية، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بشرق طنطا).





كما حرص محافظ الغربية على تفقد اللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا حيث، أطمئن على توافر كل سبل الراحة والدعم لأبنائه الطلاب، موجها الشكر لإدارة المستشفى.

وطمئن رحمى الأهالى على تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الامتحانات وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان.



وشدد محافظ الغربية على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لمقار اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوافر الإنارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائى وكذلك توافر وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان مع المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والمديرية للمتابعة ولتلاشى أى معوقات داخل اللجان إلى جانب التشديد على رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق فى محيط اللجان، ومنع الباعة الجائلين، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التى بها لجان طوال اليوم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان، حيث تم تركيب كاميرات المراقبة، فرش الأثاث، كما تم تجهيز وفرش جميع استراحات السادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 26 استراحة على مستوى الغربية، كما تم التشديد على مشرفى الاستراحات بتذليل كل العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة.

وأكد أيضا أنه طبقا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فقد تم التنسيق مع كل من مديرية أمن الغربية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، ومديرية الصحة والتأمين الصحى، لتوفير طبيب داخل كل لجنة، ومديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائى أثناء عمل اللجان، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف فى محيط اللجان.

يذكر أن 36 ألفا و699 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 115لجنة منهم 18941 بالقسم العلمى شعبة العلوم، 5393 بالقسم العلمى شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية.