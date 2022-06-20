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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /705583/جلسة-أخيرة-مع-بن-شرقي-لحسم-موقفه-مع-الزمالك

فتح مسئولو نادي الزمالك باب المفاوضات من جديد مع المغربي أشرف بن شرقي، وذلك لاقناعه بتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الشهر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فتح خط المفاوضات مع بن شرقي، من جديد حيث كانت قد تعثرت المفاوضات بين اللاعب والنادي خلال الفنرة الأخيرة، ولكن أجرى اللاعبين الكبار مع الفريق جلسة مع المغربي، لاقناعه بالتجيد وتجديد الدوافع لديه حتى يستقر على البقاء في الزمالك ويرفض العروض المقدمة له.

وكان قد اقترب بن شرقي، من الرحيل عن الزمالك عقب نهاية تعاقده، بعدمما اختلف الطرفان على القيمة المالية في تعاقده، ولكن على ما يبدو فالأمور باتت أكثر استقراراً داخل نادي الزمالك، الذي كان قد دفع من رواتب اللاعبين المتأخرة الأيام القليلة الماضية.

وشارك بن شرقي مع الزمالك هذا الموسم في 25 مباراة، مقسمة على 17مباراة في الدوري و8 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تمكن المغربي من تسجيل 6 أهداف في الايجيبشن ليج، وهدفين في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي ودعها الزمالك من دور المجموعات.

وخاض بالأمس نادي الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي، في الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2، وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك بعد أسيست من شيكابالا، الذي سجل بدوره الهدف الثاني للفريق الأبيض.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 11 هدف.

2- مابولولو لاعب الاتحاد السكندريو مروان حمدي لاعب سموحة 10 أهداف.

3- جون إيبوكا لاعب إنبي 9أهداف.

4- أحمد رفعت لاعب فيوتشر وعبد الكبير الوادي لاعب سموحة 8 أهداف.

5- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك - محمد هلال لاعب الك الأهلي ، مصطفى شلبي لاعب إنبي و لاعب خالد قمر الجونة 7 أهداف.

6- محمد شريف لاعب الأهلي وعلي معلول، وعمر السعيد لاعب الزمالك 6 أهداف.