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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /705579/الخارجية-الإيرانية-مستعدون-للوصول-لإتفاق-نووي-جيد-لكن-واشنطن-تعرقل-ذلك

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفى متلفز له، يوم الإثنين، أن إيران مستعدة من أجل التوصل إلى "اتفاق جيد" مع القوي العالمية، الإ انه ألقى باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية فى تعثر المفاوضات من أجل إحياء الأتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

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زاده: مستعدون للعودة إلى محادثات فيينا

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:" حتي اليوم نحن مستعدون للعودة إلى فيينا من أجل التوصل إلى اتفاق جيد وذلك فى حال إذا أوفت الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامتها".

ويشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت فى وقت سابق بأن واشنطن فى انتظار رد بناء من طهران من أجل احياء الاتفاق النووي لافتا إلى ضرورة العودة إلى اتفاق النووي الإيراني قبل أن تمتلك إيران قنبلة نووية.

طريق مسدود

وفى سياق متصل، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي بأن المفاوضات مع الجانب الإيراني من أجل إحياء الإتفاق النووي الإيراني قد وصل إلى طريق مسدود.

ويذكر أنه فى ابريل 2021 بدأت محادثات فيينا من أجل إعادة احياء الأتفاق النووي مع القوي العالمية إلا انها توقفت فى مارس الماضي نتيجة تعثر إيجاد حلول لعدد من الملفات .

وأزداد الوضع سوء بعد إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة فى الأسبوع الماضي قرار أميركيا أوروبيا ينتقد فيه طهران بسب عدم تعاونها، ويأتي هذا القرار بعد أن أكدت الوكالة الدولية بعدم حصولها توضيحات بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها فى ثلاثة مواقع غير مصرح عنها فى إيران

وفى مقابل ذلك جاء الرد الإيراني على قرار الوكالة بإغلاق 27 كاميرا مخصصة لمراقبة أنشطتها النووية.