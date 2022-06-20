انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد قليل.. «مدبولي» يشهد انطلاق فعاليات «ملقتى بناة مصر» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /705584/بعد-قليل-مدبولي-يشهد-انطلاق-فعاليات-ملقتى-بناة-مصر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، انطلاق فعاليات «ملتقى بُناة مصر Builders of Egypt» - الحدث الأكبر في مجال التشييد والتعمير - الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان «فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية».

دوت الخليج

انطلاق فعاليات «ملتقى بُناة مصر Builders of Egypt »

وينطلق الملتقى بمشاركة 6 وزارات أفريقية وعربية لاستعراض مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى، وسط الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي تشهدها الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية، في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تدشين مدن صناعية متكاملة لتعظيم حجم النمو الاقتصادي

ويستعرض المؤتمر التوسعات الصناعية للدول التي تستهدف تدشين مدن صناعية متكاملة لتعظيم حجم النمو الاقتصادي المحقق بها، وعمليات الإنشاء المتعلقة بالجانب الطبي خاصة أن العديد من الدول الأفريقية تولى أهمية كبرى لهذا الملف، إلى جانب الفرص المتاحة بالقطاع التعليمي على مستوى الدول المشاركة، هذا بالإضافة إلى ما تستهدفه الدول العربية والأفريقية من مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمجالات المياه، الصرف، الطرق والكباري، والمدن المجتمعية.

بحث مخططات التنمية الشاملة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية

وتتضمن المناقشات التي تتناولها فعاليات الملتقى نموذج مشروعات النقل العملاقة بالدول الأفريقية الطموحة للتنمية، وسط حضور أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار، لبحث مخططات التنمية الشاملة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية وطرح خريطة المشروعات الكبرى، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.