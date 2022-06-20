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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /705578/الضويني-يعتمد-نتيجة-امتحانات-الدور-الأول-لأبناء-الأزهر-بالخارج

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الأول لامتحانات النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبناء الأزهر المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، للعام الدراسي ٢٠٢:٢٠٢١م.

دوت الخليج

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المقيمين خارج مصر

وبلغت نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية ٩٧.٥٪، حيث نجح ١٤١٠ طالبا من إجمالي ١٤٤٤، بينما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الإعدادية ٩٨.٥٪ ، حيث نجح ٦٤١ طالبا من إجمالي ٦٥٠، كما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الثانوية ٩٨.٥٪ بنجاح ٢٠٨ طالبا من إجمالي ٢١٢ متقدم للامتحان.

وكيل الأزهر يتقدم بالتهاني للطلاب الناجحين وأسرهم

وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهاني للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح، مؤكدا حرص الأزهر الشريف على دعم أبنائه وطلابه المقيمين بالخارج وصقلهم بعلوم الدين والدنيا ، ومتوجها بالشكر لوزارة الخارجية المصرية، لجهودها في تسهيل مهمة إجراء الامتحانات الخاصة بهؤلاء الطلاب، من خلال السفارات والمراكز الثقافية المصرية المنتشرة في ٦٣ دولة يقيم بها أبناء الأزهر.