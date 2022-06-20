انت الان تتابع خبر عاجل من التموين بشأن قبول ملفات تظلمات وقف البطاقات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات لمديري مديريات التموين بالمحافظات والإدارات التموينية بالمراكز، للتنبيه على موظفي مكاتب التموين، بتسهيل قبول ملفات تظلمات الحذف من التموين من المواطنين الذين لم يتقدموا ببيانات الدخل والسيارة، التي أرسلت لهم عبر بونات صرف الخبز في المهلة التي كانت محددة من الوزارة، أو المواطنين المحذوفين من الدعم، وليس أسباب تظلم من الحذف.

قبول ملفات تظلمات وقف البطاقات

وبناء على القرار الوزاري الصادر من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن التقدم بتظلمات الحذف من بطاقة التموين غير محدد بمهلة، إذ أعلن الوزير في قراره فتح باب التظلمات فقط دون تحديده بمدة، وذلك على مستوى مكاتب التموين في القرى والأرياف والادارات التموينية في المراكز، التي تقوم بدورها بتسليم ملفات التظلمات إلى ديوان عام الوزارة لبدء فحصها.

وكانت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن مستحقي الدعم الذين جرى حذفهم بداية من شهر يونيو، لم يتم حذفهم من الخبز، بل سقطوا فقط من الدعم السلعي الشهري، مع استمرار صرفهم لحصة الخبز البلدي المخصص لهم، الذي تحدده الوزارة بعدد 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين.