انت الان تتابع خبر مواعيد القطارات اليوم على خطوط قبلي .. الصعيد واللي مسافر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نوهت السكة الحديد، أنّ مواعيد القطارات اليوم على خطوط قبلي، ستكون منتظمة تزامنا مع انطلاق أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2022.

واليكم مواعيد القطارات اليوم على خطوط قبلي

1- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:00 مساءً.- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 09:00 مساءً.

3- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 09:30 مساءً.

4- قطار رقم 996 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10:00 مساءً.

5- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 11:00 مساءً.

6- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

7- قطار رقم 977 الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

8- قطار رقم 83 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

9- قطار رقم 1903 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 01.05 صباحًا.

10- قطار رقم 87 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 01.15 صباحًا.

11- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف – مميز» موعد قيامه الساعة 01.40 صباحًا.

12- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 02.05 صباحًا.

13- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 03.15 صباحًا.

مواعيد قطارات أسوان – القاهرة

1- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 04:10 صباحًا.

2- قطار رقم 997 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 04:35 صباحًا.

3- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 05:45 صباحًا.

4- قطار رقم 989 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 06:40 صباحًا.

5- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد موعد قيامه من القاهرة الساعة 07:05 صباحًا.

6- قطار رقم 991 سوهاج القاهرة موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:20 صباحًا.

7- قطار رقم 987 الأقصر القاهرة موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

8- قطار رقم 891 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

9- قطار رقم 983 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

10- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

11- قطار رقم 2013 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

12- قطار رقم 2007 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

13- قطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد قطارات بورسعيد – سوهاج

1- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف – مميز» موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:30 ظهرًا.

2- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 02:00 ظهرًا.

3- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 04:00 مساءً.

4- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 05:45 مساءً.

مواعيد قطارات خطوط القاهرة والوجه القبلي

1- قطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP موعد قيامه الساعة 06:30 صباحًا.

4- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 08:00 صباحًا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

6- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 01:00 ظهرًا.